Cesur ve Güzel 24. Bölüm Fragman

Bir gu¨n "Cesur" adında yakışıklı ve gizemli bir adam, sakin ve huzurlu bir kasaba olarak bilinen "Korludağ" ın ortasına bomba gibi du¨şer. Daha ilk adımını attığında karşısına gu¨zeller gu¨zeli "Su¨han" çıkar. Bu sıradışı karşılaşmadan sonra aralarında karşı koyamadıkları bir çekim oluşur. Ama bilmedikleri bir şey vardır. Bu iki gencin mutluluk hayali geçmişten beri du¨şman olan ailelerinin karşı çıkmasıyla imkansız bir aşka dönu¨şu¨r.