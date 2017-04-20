Cesur ve Güzel 23. Bölüm 2. Fragman
Bir gün “Cesur” adında yakışıklı ve gizemli bir adam, sakin ve huzurlu bir kasaba olarak bilinen “Korludağ” ın ortasına bomba gibi düşer. Daha ilk adımını attığında karşısına güzeller güzeli “Sühan” çıkar. Bu sıradışı karşılaşmadan sonra aralarında.
Bir gu¨n "Cesur" adında yakışıklı ve gizemli bir adam, sakin ve huzurlu bir kasaba olarak bilinen "Korludağ" ın ortasına bomba gibi du¨şer. Daha ilk adımını attığında karşısına gu¨zeller gu¨zeli "Su¨han" çıkar. Bu sıradışı karşılaşmadan sonra aralarında karşı koyamadıkları bir çekim oluşur. Ama bilmedikleri bir şey vardır. Bu iki gencin mutluluk hayali geçmişten beri du¨şman olan ailelerinin karşı çıkmasıyla imkansız bir aşka dönu¨şu¨r.