Cesur ve Güzel 22. Bölüm 2. Fragman
Bir gün “Cesur” adında yakışıklı ve gizemli bir adam, sakin ve huzurlu bir kasaba olarak bilinen “Korludağ” ın ortasına bomba gibi düşer. Daha ilk adımını attığında karşısına güzeller güzeli “Sühan” çıkar. Bu sıradışı karşılaşmadan sonra aralarında.
Bir gu¨n "Cesur" adında yakışıklı ve gizemli bir adam, sakin ve huzurlu bir kasaba olarak bilinen "Korludağ" ın ortasına bomba gibi du¨şer. Daha ilk adımını attığında karşısına gu¨zeller gu¨zeli "Su¨han" çıkar. Bu sıradışı karşılaşmadan sonra aralarında karşı koyamadıkları bir çekim oluşur. Ama bilmedikleri bir şey vardır. Bu iki gencin mutluluk hayali geçmişten beri du¨şman olan ailelerinin karşı çıkmasıyla imkansız bir aşka dönu¨şu¨r.
Yapım: Ay Yapım Yapımcı: Kerem Çatay Yönetmen: Ali Bilgin Senaryo: Ece Yörenç
Oyuncu Kadrosu: Cesur Alemdaroğlu: Kıvanç Tatlıtuğ Sühan Korludağ: Tuba Büyüküstün Tahsin Korludağ: Tamer Levent Fügen Alemdaroğlu: Tilbe Saran Mihriban Aydınbaş: Devrim Yakut Korhan Korludağ: Erkan Avcı Bülent Aydınbaş: Serkan Altınorak Cahide Korludağ: Sezin Akbaşoğulları Adalet: Nihan Büyükağaç Kemal: Fırat Altunmeşe Şirin: Irmak Örnek Salih: Okday Korunan Banu: Gözde Türkpençe Reyhan: Işıl Dayıoğlu Hülya: Zeynep Kızıltan Necla: Cansu Tünedir