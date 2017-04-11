Cesur ve Güzel 22. Bölüm 2. Fragman

Bir gu¨n "Cesur" adında yakışıklı ve gizemli bir adam, sakin ve huzurlu bir kasaba olarak bilinen "Korludağ" ın ortasına bomba gibi du¨şer. Daha ilk adımını attığında karşısına gu¨zeller gu¨zeli "Su¨han" çıkar. Bu sıradışı karşılaşmadan sonra aralarında karşı koyamadıkları bir çekim oluşur. Ama bilmedikleri bir şey vardır. Bu iki gencin mutluluk hayali geçmişten beri du¨şman olan ailelerinin karşı çıkmasıyla imkansız bir aşka dönu¨şu¨r.



Yapım: Ay Yapım Yapımcı: Kerem Çatay Yönetmen: Ali Bilgin Senaryo: Ece Yörenç



Oyuncu Kadrosu: Cesur Alemdaroğlu: Kıvanç Tatlıtuğ Sühan Korludağ: Tuba Büyüküstün Tahsin Korludağ: Tamer Levent Fügen Alemdaroğlu: Tilbe Saran Mihriban Aydınbaş: Devrim Yakut Korhan Korludağ: Erkan Avcı Bülent Aydınbaş: Serkan Altınorak Cahide Korludağ: Sezin Akbaşoğulları Adalet: Nihan Büyükağaç Kemal: Fırat Altunmeşe Şirin: Irmak Örnek Salih: Okday Korunan Banu: Gözde Türkpençe Reyhan: Işıl Dayıoğlu Hülya: Zeynep Kızıltan Necla: Cansu Tünedir