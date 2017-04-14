Cesur Sahneleriyle Olay Olan Fİ Dizisinde Ozan Güven Serenay'ı da Öptü
31 Mart Cuma günü ilk 3 bölümüyle izleyenlerle buluşan ve izlenme rekorları kıran Fi dizisinin 4. bölümüne Can Manay ve Duru arasındaki yakınlaşma damga vuracak.
Fi dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ayrıca 4. bölümde bir de Cem Yılmaz sürprizi var! Ozan Güven'in başrolde yer aldığı diziye konuk oyuncu olarak katılacak ünlü komedyen dizinin 4. bölümünde izleyici karşısına çıkacak.
14 GÜN SONRA YENİDEN
Çok satan kitaplar listesinden uzun süre inmeyen Fi Çi Pi'nin ilk uyarlaması Fi dizisi 31 Mart Cuma günü ilk 3. bölümüyle görücüye çıkmıştı. Yeni bölümüyle de 14 Nisan Cuma (Bugün) günü izleyenlerle buluşacak.
SERENAY'I DA ÖPTÜ
Can Manay adında ünlü ve çapkın bir psikoloğu canlandıran Güven, dizide Ayşenur Çetin, Cansu Melis Karakuş ve Özge Özpirinçci'yle oynadığı sevişme sahneleriyle uzun süre sosyal medyanın gündeminde kaldı. 3. bölümün sonunda Duru (Serenay Sarıkaya)'yu öpmesi de gelecek bölümlerde ikilinin yakınlaşma konusunu gündeme getirdi.