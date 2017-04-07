Cesur Sahneleriyle Çok Konuşulan 'Fi' Dizisini Tam 4.5 milyon Kişi İzledi

Gerek cesur sahneleriyle, gerekse başrollerdeki isimlerle çok konuşulan 'Fi' dizisi ilk 3 bölümü geçen hafta yayınlandı. Dizi yayınlandığından bu yana tam 4.5 milyon kişi tarafından izlendi.

"İNTERNETTE YAYINLANDIĞI İÇİN BAŞARILI OLAMAZ" DENMİŞTİ

Mehmet Günsür, Serenay Sarıkaya, Ozan Güven ve Berrak Tüzünataç gibi sevilen oyuncuların yer aldığı dizi "İnternet ortamında izlenmez, televizyonda olsaydı" diye yorumlar yapılmıştı. Ancak bu durum gerçekleşmedi. Dizi, geçen haftadan bu yana 4.5 milyon kişi tarafından izlendi.



