Cesur Sahnelerinden Sonra Google'da Herkes 'Fİ' Dizisini Aratıyor

Yapımını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Mert Baykal'ın yaptığı, kadrosunda Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin bulunduğu 'Fi' dizisi, 4,5 ve 6'ıncı bölümleri ile 21 Nisan Cuma akşamı izleyicisiyle buluşacak.

GOOGLE'DA EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE

Yeni nesil online televizyon puhutv'nin ilk orjinal içeriği olarak 31 Mart'ta ilk üç bölümüyle yayınlanan 'Fİ' dizisi, 3 haftada 17 milyon izlenmeye ulaşırken, Google'da en çok arananlar listesine girdi.

YENİ BÖLÜMLERİ 21 NİSAN'DA

'Fi'nin büyük ilgi toplayan ilk üç bölümünün ardından 4,5 ve 6'ıncı bölümleri 21 Nisan'da puhutv'de yayınlanacak.

DİZİ İZLEME ALIŞKANLIĞI DEĞİŞİYOR MU?

60 dakikalık bölümleriyle dizi sektörü için de yeni bir soluk olan Fİ, Türkiye'de dizi izleme alışkanlığının değişimine öncülük ediyor.