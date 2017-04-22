Cesur Pozların Modeli Ashley Graham, Selütlerini Saklayamadı
Cesur pozların modeli Ashley Graham, bir iç çamaşırı firmasının tanıtımı için objektifler karşısına geçti. Ünlü modelin selülitleri dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Ashley Graham, geçtiğimiz günlerde New York sokaklarında gerçekleşen bir çekim sırasında objektiflere takıldı.
NEŞESİ EKSİK OLMADI
Bir iç çamaşırı firmasının tanıtımı için objektiflerin karşısına geçen 29 yaşındaki model, neşeli tavırlarıyla dikkati çekti.
SELÜLİTLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ünlü model gecelikle poz verirken istemeden selülitleri ortaya çıktı. Selülitlerinin fotoğraflandığının farkına varmayan genç modelin, yüzünden gülücükler eksik olmadı.