Cesur Güzeller Milyonların Takibinde

Sosyal medya güzellerin yeni mecrası oldu. Model dünyasının birbirinden seksi isimleri paylaştıkları cesur fotoğraflarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Elbette cesur pozlarını paylaşmaktan çekinmeyenler sadece modeller değil. Moda ikonu diye tanımlanabilecek ünlü isimler, şarkıcılar ve futbolcu eşleri de sık sık özellikle erkek takipçilerinin dikkatini çekmeyi biliyor. Şık Hayat, Instagram aleminin hem güzel hem de en cesur isimlerini derledi. Kurgu: Aytaç Akyurt