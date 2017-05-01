Cesur Farenin Karga İle Amansız Mücadelesi Sosyal Medyayı Salladı

Bir stadyumda çekilen görüntülerde kendi halinde gezip, belki yiyecek bir şeyler bulurum ümidiyle sağa sola bakınan farenin karşısına bir karga çıkar. Bir süre birbirine bakınan karga ile fare, ardından amansız bir kavgaya tutuşur. Her ikisi de hünerlerini sergilerken, tüm bu ilginç anlar ise amatör bir kameraya yansır.