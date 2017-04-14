Cesur'a Büyük Komplo!

Salih'in peşine düşen Cesur, kendini beklenmedik bir anda tehlikeli bir tuzağın içinde buldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün rol aldığı 'Cesur ve Güzel'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde Tahsin Korludağ'ın en sadık adamı Salih'in, annesinin ölümünde parmağı olduğunu öğrenen Cesur, onun peşine düştü. Salih'in kendisine boyun eğmeyeceği konusunda kararlı olduğunu gören Rıza (Yiğit Özşener) ise harekete geçerek Cesur'un annesini öldürenin Salih olduğunu gösteren görüntüleri Tahsin Korludağ'a izletti. Soluğu Salih'in karşısında alan Tahsin ile Salih arasındaki yüzleşme tansiyonu yükseltti. Salih'in elindeki silahı almaya çalışırken onu vuran Tahsin, Rıza'nın büyük komplosu sayesinde bu olaydan sıyrıldı. Rıza, Salih'in cesedini Cesur'un otomobilinin bagajına yerleştirerek Cesur'dan intikamını alırken, Tahsin Korludağ'ı ise avucunun içine aldı. Yeni bölümde Cesur'un bu tuzaktan nasıl kurtulacağı büyük bir heyecanla beklenecek.

