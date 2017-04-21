Çeşme'ye 68 Kez Kruvaziyer Gemisi Yanaşmıştı, Bu Yıl 33'e Düştü

İzmir'in Çeşme ilçesinde, geçtiğimiz yıl Çeşme Ulusoy Limanına 68 kez yanaşan kruvaziyer gemisi, bu yıl sadece 33 kez yanaşacak.



Alınan bilgiye göre, 2017 yılının ilk seferini 20 Nisan Perşembe günü yaparak Çeşme Ulusoy Limanına yanaşan Celestyal Nefeli adlı kruvaziyer gemisi, bu yıl toplam 31 kez Çeşme'yi ziyaret edecek. Celestyal Nefeli yolcu gemisinin dışında, 13 Temmuz'da Silver Muse adlı kruvaziyer gemisi, Çeşme'yi sadece bir kez ziyaret ederek, 07.00 - 23.00 saatleri arasında Çeşme'de kalacak. 2017 yılının en son seferini ise 14 Kasım tarihinde Amadea adlı kruvaziyer gemisi yapacak. Amadea, Çeşme'de 08.00 - 17.00 saatleri arasında kalacak. 31 seferle Çeşme'yi en çok ziyaret edecek olan Celestyal Nefeli kruvaziyer gemisi, 1992 yılı yapımı ve Bahama bandıralı. 163 metre boyundaki yolcu gemisi, bin 77 yolcu ağırlayabiliyor.



Geçen yıla göre sayı düştü



27 Nisan tarihinde Çeşme'yi bir kez daha ziyaret edecek olan Celestyal Nefeli, Mayıs ayında 4-11-18-25 tarihlerinde, Haziran ayında 1-15-22-29 tarihlerinde, Temmuz ayında ise 4-11-18-25 tarihlerinde Çeşme Ulusoy Limanı'na yanaşacak. Celestyal Nefeli en fazla seferini Ağustos ayında yapacak. Yolcu gemisi, Ağustos'un 1-5-8-12-15-19-22-26-29-31'inde olmak üzere 10 kez Çeşme'yi ziyaret edecek. Celestyal Nefeli, Eylül'ün 14-21-28'inde ve Ekim ayının 5-12-19-26'sında Çeşme Ulusoy Limanına yanaşarak seferlerini tamamlamış olacak. - İZMİR