Çeşme Ot Festivali Sona Erdi

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, belediyenin düzenlediği ve 4 günde 200 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan 8'nci Alaçatı Ot Festivali sona erdi. Festivalin son gününde Alaçatı Amfitiyatro'da düzenlenen En Fazla Çeşit Ot Toplama Yarışması ve En Güzel Ot Yemeği Yarışması", festivale heyecan ve renk kattı.



Türkiye'nin her yerinden, 2 bine yakın tur otobüsü ile Çeşme ve Alaçatı'ya akın eden festival ziyaretçileri, sadece Çeşme bölgesindeki otel ve pansiyonları değil, Seferihisar, Urla, Kuşadası ve İzmir'deki otellerde de doluluğa neden oldu. Tur operatörleri, Alaçatı Ot Festivali'ne olan ilgiyi değerlendirerek çevre ilçeleri de içine alan turlar düzenleyerek, Nisan ayı başında önemli bir turizm hareketliliği yaşattı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı önlemler sonucunda, asayiş ve trafik sorunu yaşanmadan geçen festival, halkın huzur içinde, stresten uzak, keyifli dört gün geçirmelerine neden oldu.



"FESTİVALE BÜYÜK ŞEFLER KATILDI PANELLER YAPILDI"



Festivalin kapanış konuşmasını yapan CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, şöyle dedi:



"Alaçatı Ot Festivali, sadece otların toplanması ve yemek yarışması değil. Çok önemli bilimsel söyleşiler, paneller, çok değerli konuklar, büyük şefler, konusunda uzmanlaşmış birçok arkadaşımız, festivalimize konuk oldu. Bu arada festivalimizin hazırlanmasında büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıma ve festivalimizi sahiplenen Çeşme halkının tümüne teşekkür ediyorum. Bu desteğin arkasında, mayasında bu bölgede yaşayan insanların da emeği vardır. Alaçatı Ot Festivali'mizin 9'uncusunda buluşmak üzere 'hoşça kalın' diyorum. Umuyorum ki, dört gün boyunca keyfinizce eğlenmişsinizdir. Eksiklerimiz mutlaka vardır. Her sene eksiklerimizi tamamlamaya gayret ediyoruz."



"GERMİYANLI DUVAR RESSAMI NURAN ERDEN BİRİNCİ OLDU"



Markalaşan ismiyle, Türkiye'nin her bölgesinden 200 bine yakın kişiyi Çeşme bölgesine çeken Alaçatı Ot Festivali'nin son gününde düzenlenen En Fazla Ot Toplama Yarışması'nın birinciliğini, Germiyan Mahallesi'nde duvarlara yaptığı desenlerle tanınan Nuran Erden kazandı. Nuran Erden, doğadan topladığı 72 çeşit yenebilir bitki ve 58 çeşit tıbbi bitki birinci olmaya hak kazandı. Jüri üyeliklerini Dr. Ayfer Tan, Doç. Dr. Serdar Gökhan Şenol, Dr. Saadet Tuğrul Ay, Birgül Güner, Ahmet Keçeciler ve Aysun Yenice'nin üstlendiği yarışmada, Ülkü Erden ikinci, 12 yaşındaki İklim Erden de üçüncü oldu. Çok sayıda kişi toplanan ot çeşitlerini inceleyerek isimlerini ve nerelerde kullandıklarını da öğrendi.



YEMEK BİRİNCİSİ, GEÇEN YIL DA BİRİNCİ OLAN ŞENNAZ ÇEVİK



Toplam 16 yarışmacının heyecanla yarıştığı 'En Güzel Ot Yemeği Yarışması'nı, geçen yılın 2 birincisinden birisi olan Şennaz Çevik kazandı. 'Güveçte Kuzu Etli Isırgan Otu' yemeği ile jüri üyelerinin beğenisini kazanan Şennaz Çevik, birincilik ödülünü Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'tan aldı.



Jüri üyeliklerini ünlü televizyon sunucusu Zahide Yetiş, Sheraton Oteli Başaşçısı Rahmi Yılmaz, ünlü gurmelerden Vedat Başaran, Gökçen Adar, Nevin Akbaş ve Feridun Ügümü, Hilton Oteli Başaşçısı Şamil Akşit ile Çeşme'nin markalaşmış restoranlarından 'Ferdi Baba'nın ortaklarından Murat Kabak'ın üstlendiği yemek yarışmasının ikincisi Şöhret Keçeciler, üçüncüsü ise Sıdıka Arslan Görgün oldu. Festival boyunca çeşitli gösteriler yaparak festival ziyaretçilerine keyifli anlar geçirmesini sağlayan Bluco Entrudo Ritm Grubu'nun yarışma arasında yaptığı gösteri de büyük alkış aldı. Ödül töreninin ve kapanış konuşmasının ardından festival sona erse de, festival ziyaretçilerinin Alaçatı ve Çeşme'deki hareketliliği akşam saatlerine kadar sürdü. - Çeşmeizmir