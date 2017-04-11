Çeşme Merkezli Fetö Operasyonuna 16 Gözaltı

İZMİR'in Çeşme İlçesi merkezli olarak FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.



Çeşme Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri tarafından dün (pazartesi) FETÖ/PDY'ye yönelik 3 ilde operasyon yapıldı. İzmir'in Çeşme ilçesi merkezli Antalya ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, kamu görevinden açığa alınan ya da mesleklerinden ihraç edilen kişilerin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. - Çeşmeizmir