Çeşme Merkezli 3 İldeki Fetö Operasyonunda 16 Gözaltı

İzmir'in Çeşme ilçesi merkezli, Antalya ve Adana'da gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Çeşme Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile harekete geçen Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, açığa alınan ve mesleklerinden ihraç edilen kamu görevlileri ve bazı şahıslara yönelik Antalya ve Adana illerinin de bulunduğu noktalarda operasyon yaptı. Operasyonda şu ana kadar 16 kişi gözaltına alındı. Çeşme KOM Grup Amirliğine götürülen şüphelilerin sorgulamalarının devam ettiği belirtildi. - İZMİR