Çeşme Kıyılarını Temizleme Çalışmaları Devam Ediyor

İZMİR'in Çeşme İlçesi açıklarında yaklaşık bir ay önce Pırasa Adası yakınlarında karaya oturan 'Lady Tuna' adlı geminin gövdesinde oluşan yırtıktan denize sızan yakıtı temizleme çalışmaları devam ediyor. Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, taşların tek tek temizlendiğini, çalışmaların yaklaşık 3 ay daha süreceğini belirtirken, Çeşme'de rezervasyon iptali iddialarını da yalanladı.



Panama bandıralı 'Lady Tuna' adlı gemi, 18 Aralık Pazar günü Çeşme açıklarında Pırasa Adası yakınında karaya oturmuştu. Kaza sırasında gövdesinde oluşan yırtıklardan sızan akaryakıt, denizi ve Çeşme sahillerini siyaha boyamıştı. Kazaya ve kirliliğe geç müdahale tartışmalarıyla başlayan temizlik çalışmaları uluslararası tecrübesi olan bir firma tarafından sürdürülüyor. Çalışmaları yakından takip eden Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme sahillerindeki son durum hakkında bilgi verdi. Temizlik çalışmalarına havuzlar oluşturularak başlandığını söyleyen Dalgıç, "Etap etap havuz içi temizleniyor. Kaya ve taşlar tek tek işlem görüyor, özel solüsyonlarla temizleniyor. Her taşın temizleneceğini düşünürsek 3 ay daha zamanımız var" dedi.



'DALGIÇLARLA KAZA YERİNİ KONTROL EDECEĞİM'



Bu bölgede yaşadığına dikkat çeken Başkan Dalgıç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bölgemde sıkıntı şikayet olmaması için elimden gelen çabayı gösteriyorum. 3 ay buna katlanacağız. Havaların da sert geçmesi çalışmamızı kolaylaştırıyor. Bu temizleme çalışmaları bittikten sonra geminin bulunduğu yerde, dalgıçlarla araştırma yaptıracağım. Zeminde bir tortu, bir kirlilik var mı kendim de baktıracağım."



Kirlilik nedeniyle Çeşme'deki tatil rezervasyonlarının iptal edildiği iddialarının doğru olmadığını söyleyen Dalgıç, "Geçen yıl sıkıntı yaşamadık, bu yılın daha da iyi olacağını düşünüyorum" dedi.



- İzmir