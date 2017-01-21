Çeşme'de Kirlilik Yaratan 'Lady Tuna' Tuzla'ya Götürülüyor

İZMİR'in Çeşme İlçesi açıklarında bir ay önce, Pırasa Adası yakınlarında karaya oturan 'Lady Tuna' adlı gemi, römorkör eşliğinde çekilerek, bakımının yapılacağı İstanbul Tuzla'daki tersaneye götürülmek üzere yola çıkartıldı.



Panama bandıralı 'Lady Tuna' adlı gemi, 18 Aralık Pazar günü Çeşme açıklarında Pırasa Adası yakınında karaya oturdu. Gemiden sızan 50 ton yakıt, çevre kirliliğine neden oldu. Çeşme'nin beyaz kumları, masmavi deniziyle ünlü plajları, sızan yakıtın kıyıya ulaşmasıyla siyaha boyandı. Plajlarda temizlik çalışması yapıldı.



Geminin kurtarılması için 27 Aralık'ta çalışmalara başlandı ve ilk olarak kayalıklardan indirildi. Ardından Fener Adası güneyi ile Çelebi Adası'nın batısı arasında nispeten güvenli bir bölgeye götürüldü. Hem zarar tespiti, hem de geminin ülkenin karasularında emniyetli bir şekilde tekrar seyrinin sağlanması için Deniz Kazalarını İnceleme Komisyonu'ndan 2 yetkili inceleme yaptı. Soruşturma sürerken 3 Ocak'ta ise geminin ambarlarındaki orkinoslar, Tuna Princess adlı gemiye aktarıldı. Gemideki 1600 ton orkinos, 8 Ocak'a kadar ancak aktarılabildi.



Bugün ise incelemeler tamamlanınca gemi, saat 12.20'de bölgeden ayrıldı. Sabah saat 09.00'da demirli bulunduğu Çelebi Adası açıklarında başlayan operasyon sonucu geminin demir alması, halat bağlantılarının kontrolü ve çekme denemelerinin ardından, 2 römorkör eşliğinde çekilmeye başlandı. Saatte ortalama 5 mil süratle çekilen gemi, saat 12.15'te turistik Eşek Adası açıklarından geçerek 12.20'de Ildırı Körfezi'ni terk etti. Geminin, bakımının yapılacağı İstanbul Tuzla'daki tarsaneye götürüleceği belirtildi.



- İzmir