Çeşme'de Kar Sevinci

İzmir'in Çeşme ilçe merkezine gelen bir arabanın üzerindeki az miktardaki kar, Çeşmeli çocukların kar topu oynayarak eğlenmesine yetti.



Türkiye'deki soğuk hava şartları nedeniyle birçok bölgede vatandaşlar kar ile mücadele ederken, önemli tatil merkezi Çeşme merkezine bugüne kadar hiç kar yağmadı. Kar, sabahın erken saatlerinde İzmir'in yüksek kesimlerini beyaza bürürken, Çeşme'ye İzmir'den gelen bir araç minikleri heyecanlandırdı. Hayatı boyunca çok fazla kar görmeyen minikler, aracın üzerindeki karları görünce kar topu oynadı. Çığlık çığlığa karın keyfini çıkaran çocuklar, az da kar topu oynayabildi. Çocukların kar eğlencesi, aracın üzerindeki az miktardaki kar bitince sona erdi. - İZMİR