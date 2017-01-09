Çeşme'de Kar Sevinci (2)

ILICA PLAJI, KARLA KAPLANDI



Türkiye genelindeki kartpostalları aratmayan kar manzaralarına bir yenisi de Çeşme'den eklendi. Yllardan bu yana kar tanelerinin düşmediği Ilıca Plajı'nın yaz aylarında binlerce kişinin sereserpe uzandığı sıcak, ince kumlarının üzerini beyaz örtüyle kaplandı. Plajdaki kar kalınlığı 4-5 santimetreyi buldu. Bazı Çeşmeliler, yazın denize girdikleri plajda, bu defa kartopu oynadı.