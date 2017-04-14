Çeşme'de Fetö Zanlıları Adliyede

İZMİR'in Çeşme İlçesi merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, 2 grup halinde adliyeye sevk edildi. İlk grupta adliye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.



Çeşme Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla polis geçen salı günü Çeşme merkezli Adana ve Antalya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon yaptı. Açığa alınmış ya da meslekten ihraç edilmiş kamu görevlilerin de aralarında bulunduğu 16 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 8'i, dün adliyeye sevk edildi. FETÖ lideri Fethullah Gülen'i tıraş ettiği belirtilen berber İ.G., müteahhit M.G. ve esnaf N.G. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.



Bugün ise işlemleri tamamlanan diğer 8 zanlı, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme sistemi ByLook'u kullandığı belirtildi.



- İzmir