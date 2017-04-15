Çeşme'de Fetö'den 5 Tutuklama Daha

İZMİR'in Çeşme İlçesi merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı. Bir gün önce adliyeye sevk edilen ilk grupla birlikte toplam tutuklu sayısı 8'e yükseldi.



Çeşme Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla polis, geçen salı günü, Çeşme merkezli Adana ve Antalya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon yaptı. Açığa alınmış ya da meslekten ihraç edilmiş kamu görevlilerin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 8'i, geçen perşembe günü adliyeye sevk edildi. FETÖ lideri Fethullah Gülen'i tıraş ettiği belirtilen berber İ.G., müteahhit M.G. ve esnaf N.G. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.



İşlemleri tamamlanan 8 kişilik ikinci grup ise, dün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.V.B., M.D., Ş.Ö., S.K. ve Ö.G. tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Böylelikle operasyonda tutuklananların sayısı 8'e çıktı.



- İzmir