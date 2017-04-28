Çeşme'de Dalış Turizmi İçin Sahil Güvenlik Gemisi Batırıldı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, dalış turizmine hizmet vermesi ve balık yuvası olması amacıyla batırılan TCSG 68 Sahil Güvenlik Gemisi, ilk komutanı Kıdemli Yüzbaşı Ercan Erkut'un gözyaşları arasında uğurlandı.



12 Temmuz 2016 tarihinde hizmet dışı kalan TCSG 68 adlı Sahil Güvenlik gemisi, İzmir'in Çeşme İlçesi'nde düzenlenen törenle, dalış turizmine hizmet etmesi ve balık yuvası olma amacıyla törenle batırıldı. 1982-1985 yılları arasında geminin ilk komutanı olan emekli Kıdemli Yüzbaşı Ercan Erkut, geminin batışı sırasında gözyaşlarını tutamadı.



Geminin yeni görevine uğurlanış törenine, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çeşme Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çeşme İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ahmet Çalışkan, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Fitöz, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Yılmazer, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Çeşme Liman Başkanı Nihat Tozman, Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan ve çok sayıda Çeşmeli katıldı.



Çeşme sahilinden kalkan ve protokol üyeleri ile vatandaşları taşıyan 3 gezi teknesine Sahil Güvenlik botu, Gümrük Muhafaza botu, Su Ürünleri botu eşlik etti. TCSG 68 Sahil Güvenlik gemisinin, Eşek Adası olarak bilinen Kara Ada'ya yakın mesafede, yaklaşık 30 metre derinliğe batırılışına çok sayıda balıkçı teknesi de tanıklık etti.



'ÇEVRE DOSTU BİR PROJE'



Gazeteci, Spiker Korcan Karar'ın sunuculuğunu yaptığı geminin batırılış töreninde bir konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, ilçede dalış turizminin geliştirilmesi, alternatif dalış sahalarının oluşturulması, yasa dışı trolcülüğün önlenmesi, balık popülasyonunun arttırılması, yavru ve genç balıklar için habitat sahalarının oluşturulması amacıyla, yapay resif kapsamında, TCSG 68 adlı Sahil Güvenlik gemisini batırmak için bir araya gelindiğini söyledi. Kaymakam Kara, "Yapay resifle, denizden 10 bin metre ile 50-60 metre arasında, doğanın kendi kendine, gelgitlerle oluşturduğu, deniz altı canlılarının yavruladığı, beslendiği, yasa dışı, hoyrat balıkçılık avından saklandığı, çoğaldığı dünyaya biz katkıda bulunacağız. Bu projemiz, inanıyoruz ki, çevre dostu bir proje olacak. Sahil Güvenlik olarak denizlerimizin, sahillerimizin güvenliğini sağlayan TCSG 68 gemimiz, deniz altında canlılara yuva olacak, dalış turizmimize katkı sağlayacak. Böylece ilçemizin turizm potansiyeline katkısı olacak. Projemiz, 2004 yılında hazırlandı. Proje için günümüze kadar katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



'ÇEVRE BİLİNCİNİN BİR NİŞANESİ OLACAK'



Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç da törendeki konuşmasında, "Bize emanet edilen gemi, artık denizlerimizde çevre bilincinin, doğa bilincinin bir nişanesi olacaktır. Üç tarafı denizle çevrili ülkemizde ve Çeşmemizde, bugüne kadar, hem balık türü olarak, hem taşımacılık olarak, hem turizm olarak yeterli düzeyde yararlanamadığımız açıktır. Artık gelişen çevre bilinciyle birlikte, bu denizlerimizin ne kadar korunması gerektiğini, balık çeşitliliğimizin ne kadar korunması gerektiğini çok daha iyi anlıyoruz. Bugün burada, bize emanet edilen Sahil Güvenlik botunun batırılmasıyla birlikte, gelecek kuşaklarımıza, dalış turizmi ve balık popülasyonunun artması için hizmet edecektir. Bu nedenle Çeşme halkı adına sevinçliyim" dedi.



Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise, "Bugünün bir özelliği var. Çok özel bir gemiyi batırıyoruz. Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığımızın değerli Müsteşar Yardımcısı'nın sevgi ve saygılarını iletiyorum. Kendisi bana, bu geminin 1982 yılında Taşkızak Tersanesi'nde yapımında, mühendis olarak çalıştığını söyledi. Dolayısıyla, hem üzüntülü, hem sevinçli" diye konuştu.



TCSG 68 Sahil Güvenlik gemisi, yapılan konuşmaların ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, teknelerin siren sesleri arasında batırıldı. - İzmir