Çeşme'de Dalış Turizmi İçin Gemi Batırıldı

Sahil Güvenlik Gemisi olarak uzun yıllar hizmet veren TCSG 68 Botu, filodan çıkarılmasının ardından Çeşme ilçesindeki Eşek Adası yakınlarında batırıldı.



Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, askeri personel, turizmciler ve vatandaşlar, tören için sahil güvenlik ekipleri eşliğinde tekneyle Eşek Adası yakınlarına geldi.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Kara, ilçede dalış turizminin geliştirilmesi, yasa dışı trolcülüğün önlenmesi, yavru ve genç balıklar için habitat sahaları oluşturulması için Ege Üniversitesi iş birliğiyle Çeşme Yapay Resif Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.



Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç da çevre ve doğa bilincinin gelişmesi için projenin büyük önem taşıdığını belirterek, TCSG 68 Botu'nun bundan sonra Çeşme turizmine hizmet edeceğini dile getirdi.



Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk da geminin batırılması için 36 ton beton kullanıldığını kaydederek, bu yıl 200 bin dalgıcı ilçeye davet ettiklerini, gelen turistlerin ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını anlattı.



Geminin ilk komutanı Ercan Erkut da Türk denizciliğine önemli hizmetler sunan geminin uğurlanması nedeniyle hüzünlü olduklarını söyledi.



Konuşmaların ardından 34 yıllık gemi, çevredeki teknelerin sirenleri eşliğinde 20 personelin çalışmasıyla batırıldı.



İstanbul Taşkızak Tersanesi'nde 1982 yılında kızağa konulan gemi, 8 Ağustos 1983'te denize indirildi, 4 Ağustos 1984'te Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde hizmet vermeye başladı.



Uzun yıllar görev yapan gemi, Kardak Kayalıkları krizi sırasında da önemli operasyonlara katıldı, 12 Temmuz 2016'da bayrak indirilip hizmetten çıkarıldı.