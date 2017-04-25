Çeşme'de Çamur Şenliği

Çeşme Halk Eğitim Merkezi'nin üçüncüsünü düzenlediği Çamur Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin katıldığı etkinlikte, çocuklar çamurdan yaptıkları eserlerle hayallerini şekillendirdi.



Şölen havasında gerçekleştirilen 3. Çamur Şenliği'ne; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Milli Eğitim Müdürü Ahmet Vehbi Koç, Garnizon Komutanı Binbaşı Derviş Akova, Çeşme Jandarma Komutan vekili Teğmen Ahmet Çalışkan, Çeşme Halk Eğitim Müdürü vekili Ali İrfan Karakuş, Milli Eğitim Şube Müdürü Eyüp Yıldız ve öğrenci velileri katıldı.



"Çamuru sevdik"



3. Çamur Şenliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Namık Kemal İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sinem Gülten Demiröz, "Bizleri, çamur ile tanıştırıp hayal gücümüze fırsatlar tanıyan bu şenliğe heyecanla katıldık. Çamura, bize rehberlik eden eğitmenler sayesinde dokunduk, şekil verdik. 3 boyutlu olarak hayallerimizi ortaya çıkardık. Gerek yapım aşamasında gerek sonuç aşamasında çok mutlu olduk. Çamurun çok amaçlı bir madde olduğunu fark ettik. Bundan sonraki yaşamımızda da, belki bir projede, belki de bir meslekte, bu maddeyi kullanacağız. Karşımıza çıkacak ve bugün çalıştığımız çamur, belki de bizde bir sanata, bir mesleğe giden yolda ilgi uyandıracak. Çamuru sevdik, üretmeyi sevdik ve eserlerimize bizim baktığımız açıdan bakacak tüm görsel yaklaşımlarınıza saygıyla bakıyoruz. Çamurun tüm çocukların ellerine değmesi dileğimizle katkılarından dolayı bu şenliği düzenleyenlere minnettarız" dedi.



Konuşmanın ardından öğrenciler, kendilerine verilen çamurlarla hayallerini şekillendirdi. Çamur Şenliğine katılan Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, protokol üyeleri ile birlikte öğrencilerin yaptıkları çalışmaları inceleyerek kendileriyle sohbet etti. Kaymakam Kara, Çeşme Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel çocuklarla da yakından ilgilendi. - İZMİR