Çeşme'de 54 Kaçak Yakalandı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 kaçak, jandarma ekiplerince yakalandı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup kaçağın yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlandığını öğrenince harekete geçti. Bu sabah Çatalazmak Mevkii'ne operasyon yapan jandarma ekipleri, Suriye uyruklu 54 kaçağı yakaladı. Yapılan operasyonda 1 lastik bot ile 1 bot motoru ele geçirildi. Yakalanan Suriyelilar jandarmaya götürüldü.



- İzmir