Çeşme'de 5 Fetö'cü Daha Tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesi merkezli, Adana ve Antalya illerinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 16 FETÖ/PDY terör örgütü zanlısından 5'i daha tutuklandı. Son tutuklamayla toplam tutuklu sayısı 8'e çıktı.



Çeşme Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Çeşme Grup Amirliği ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınan zanlılar, 2 grup halinde Çeşme Adliyesi'ne çıkarıldı.



İlk gün Adliye'ye çıkarılan 8 kişilik gruptan, aralarında FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fethullah Gülen'i traş eden berber İ.G., müteahhit M.G. ve esnaf N.G. tutuklanmıştı. İkinci gün Adliye'ye çıkarılan 8 kişilik gruptan da M.V.B., M.D., Ş.Ö., S.K. ve Ö.G. tutuklanırken, A.U.S., İ.Z. ve E.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İZMİR