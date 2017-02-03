Çeşme Açıklarında Lastik Bottaki 62 Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Çeşme açıklarında lastik bot içerisindeki 62 göçmen yakalandı.



Bugün saat 09.10'da İzmir Çeşme Karaabdullah Burnu kuzeyinde tespit edilen hareketli motorlu lastik bot içerisindeki 58 Suriye, 3 Kongo ve 1 Tunus olmak üzere toplam 62 kişilik göçmen grubu yakalanarak Çeşme Limanı'na getirildi.