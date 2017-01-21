Çeşme Açıklarında Geminin Karaya Oturması

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Aralık ayında Çeşme'de kayalıklara oturması sonucu çevre felaketine neden olan Lady Tuna gemisinin Yalova'daki bir tersaneye çekilmeye başlandığını belirtti.



Öztürk, yaptığı açıklamada, 18 Aralık'ta Çeşme Ildırı mevkisinin 3 mil açığında seyir halindeyken balıkçı teknelerine çarpmamak için manevra yaptığı sırada kayalıklara oturan ve yakıt tankının delinmesi sonrası çevre felaketine neden olan Panama bandıralı geminin, tamiri için bölgeden götürüldüğünü ifade etti.



Lady Tuna isimli geminin, kaza sonrası çekildiği Çelebi Adası açıklarından iki römorkör eşliğinde çekilmeye başlandığını belirten Öztürk, Yalova'daki bir tersanede geminin tanklarının onarılacağını aktardı.



Kazanın ardından çok sıkıntılı bir süreç yaşandığına işaret eden Öztürk, şöyle devam etti:



"Çeşme'nin maruz kaldığı kirlilik, 2-3 ay daha devam edecek. Gönül isterdi ki bu kaza yaşanmasın. Bu tür kazaların yaşanmaması için alınacak önlemlerin önemi, bu kazadan sonra daha iyi anlaşıldı. Ege ve Akdeniz kıyılarında acil müdahale ekiplerinin hazır olması gerekliliğini bir kez daha gördük."



Orkinos çiftliğindeki balıkları limana taşıyan gemi, 18 Aralık'ta Çeşme Ildırı mevkisinin 3 mil açığında seyir halindeyken balıkçı teknelerine çarpmamak için manevra yaptığı sırada kayalıklara oturmuş, gövdesinde oluşan yırtık nedeniyle denize akaryakıt sızdırmıştı.