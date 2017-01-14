Çeşme Açıklarında Geminin Karaya Oturması

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Yakup Demir, ilçe açıklarında karaya oturması sonucu çevre kirliliği yaratan geminin balık çiftliklerinde kullanıldığını belirterek, "Turizmciler olarak yıllardır balık çiftliklerinin kaldırılması için feryat ediyoruz. Ne kadar haklı olduğumuz bu kaza ile kanıtlandı." dedi.



Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, orkinos çiftliğindeki balıkları limana taşıyan "Lady Tuna" adlı geminin 18 Aralık'ta Çeşme Ildır mevkisinin 3 mil açığında karaya oturması sonucu denize akaryakıt sızdığını hatırlatarak bu kazanın temiz denizi ve kumsallarıyla ünlü Çeşme'yi yaraladığını ifade etti.



"Balık çiftlikleri olmasaydı bu kaza da olmayacaktı" diyen Demir, şöyle konuştu:



"Yıllardır Çeşme turizmcileri olarak balık çiftliklerinin kaldırılması için feryat ediyoruz. Ne kadar haklı olduğumuz bu kaza ile kanıtlandı. Bu kadar yüksek kapasiteli gemilerin bu körfeze girmesi çok yanlış. Girmemesi için de balık çiftliklerinin körfezin dışına çıkartılması gerekir. Balık çiftlikleri buralarda olduğu sürece bu tehlike her zaman için var. Feryadımızı bir kez daha aktarmak istiyoruz. Biz Çeşme'de, Ildır koyunda, Ilıca plajlarının hemen karşısında kesinlikle balık çiftliği istemiyoruz."



Demir, erken rezervasyon kampanyası kapsamında otelleri arayan bir çok vatandaşın, deniz ve plajlarda akaryakıt atığı bulunup bulunmadığını sorduğunu da belirterek atığın en kısa zamanda temizlenmesini umduklarını sözlerine ekledi.



Öte yandan Paşa Limanı'ndan Altınyunus Oteli kıyılarına kadar olan bölgede devam eden kıyı temizleme çalışmalarının şubat sonuna kadar devam etmesinin beklendiği ifade edildi.