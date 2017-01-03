Çeşme Açıklarında Geminin Karaya Oturması

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, bir geminin karaya oturması sonucu denize sızan yakıtın temizlenmesi çalışmaları çerçevesinde ilk etapta programa alınan Paşa Limanı, Şifne, Ilıca ve Yıldız Burnu sahillerinin büyük ölçüde atıktan arındırıldığı belirtildi.



Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Sipahican, Pırasa Adası yakınlarında karaya oturan "Lady Tuna" isimli gemiden sızan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan yaklaşık 50 tonluk yakıtın temizlenmesi için 100 kişilik ekip oluşturulduğunu ifade etti.



Çalışmanın ilk etabı olan Paşa Limanı, Şifne, Ilıca ve Yıldız Burnu sahilinin büyük ölçüde yakıttan arındırıldığını kaydeden Sipahican, yakıtla birlikte kıyıya sürüklenen farklı atıkların da yer aldığı yaklaşık 200 tonluk malzemenin denizden çıkarıldığını aktardı.



Toplanan atıklardan 40 tonunun bertaraf tesisine gönderildiğini bildiren Nurettin Sipahican, şöyle konuştu:



"Önceliği ilçenin turistik alanlarındaki kıyı temizliğine verdik. Bugüne kadar yaklaşık 40 kilometrelik kıyı şeridinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda 200 ton atık toplandı. Önümüzdeki hafta başında karaya vurmuş atıkların temizliğine başlanacak. Bunun için özel solüsyon içerikli makinalarla temizleme yapılacak. Nisan ayına kadar bu çalışmaların tamamlanacağını tahmin ediyoruz."



- Olay



Orkinos çiftliğindeki balıkları limana taşıdığı öğrenilen Panama bandıralı "Lady Tuna" adlı gemi, 18 Aralık'ta Çeşme Ildırı mevkisinin 3 mil açığında seyir halindeyken balıkçı teknelerine çarpmamak için manevra yaptığı sırada kayalıklara oturmuş, gövdesinde oluşan yırtık nedeniyle denize akaryakıt sızdırmıştı.