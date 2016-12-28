Çeşme Açıklarında Geminin Karaya Oturması

İzmir'in Çeşme ilçesinde, karaya oturduktan sonra yakıt sızıntısı nedeniyle çevre kirliliği oluşturan Panama bandralı Lady Tuna, bulunduğu yerden 2 mil açığına çekildi.



Ildır mevkisi karşısında karaya oturan Panama bandralı Lady Tuna gemisi, bu sabah, İstanbul'dan getirilen 2 römorkör yardımıyla yerinden hareket ettirilerek Ufuk Adası yakınına götürüldü.



Sahilden yaklaşık 2 mil açığa çekilen gemideki çalışmaların sürdürdüğü öğrenildi.



Öte yandan temizlik ekiplerinin Ildır mevkisindeki çalışmaları da devam ediyor.



Muhtar Erdem Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ildır'ın doğal güzellikleriyle Çeşme'nin en gözde bölgelerinden biri olduğunu söyledi.



Bölgenin koruma altına alınmasını istediklerini ifade eden Yavuz, "Talihsiz bir kaza yaşadık, denizde kirlilik oluştu. Özellikle balık çiftliklerinin bir an önce yerleşim alanlarının uzağına çekilmesi gerekiyor. Umarım bir daha böyle bir kaza yaşamayız." dedi.



Olay



Orkinos çiftliğindeki balıkları limana taşıdığı öğrenilen Panama bandıralı "Lady Tuna" gemisi, 18 Aralık'ta Çeşme Ildırı mevkisinin 3 mil açığında seyir halindeyken, 3 balıkçı teknesine çarpmamak için manevra yapınca Pırasa adası yakınındaki kayalıklara oturmuş, gövdesinde oluşan yırtık nedeniyle denize yakıt sızmıştı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ulaşan ekip, bariyer koyarak gemide kalan yakıtın sızıntısını önlemiş, daha sonra temizlik çalışmalarına başlanmıştı.