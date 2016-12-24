Çeşme Açıklarında Geminin Karaya Oturması

İzmir'in Çeşme ilçesi açıkları ve Pırasa adası yakınında "Lady Tuna" adlı geminin kayalıklarına çarparak karaya oturmasıyla denize sızan yakıt geniş bir alana yayıldı. Aralarında dalgıçların da bulunduğu 100 kişilik ekip denizde, belediye ekipleri ise kıyıda çalışmalarını sürdürüyor.



Sahilden 3 mil uzaktaki Pırasa adası yakınında kayalıklara oturan Lady Tuna gemisinin gövdesinde oluşan yırtıktan sızan ve 50 tona yakın olduğu bildirilen yakıt, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Paşa Limanı, Şifne ve Ilıca sahilleri ile Yıldız Burnu sahiline kadar ulaşan yakıt, deniz yüzeyinde duruyor.



Hava şartlarının düzelmesiyle firmanın görevlendirdiği uzman deniz temizlik şirketi, bölgede 20'si dalgıç 100 kişilik ekiple yoğun bir şekilde çalışıyor.



Temizleme çalışmalarına Çeşme Belediyesi ekipleri de kıyıdan destek veriyor.



"Herkesin içi rahat olsun, turizm etkilenmez"



Çalışmaları denetleyen Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın olduğu pazar gününden bu yana tüm kurumların deniz ve kıyıların temizlenmesi için ortak çalışma yaptığını belirtti.



Talihsiz bir kaza yaşandığını ifade eden Dalgıç, şöyle devam etti:



"Belediye olarak biz de 25 kişilik bir temizleme ekibi kurduk. Bu olay turizmi etkilemez. Daha Aralık ayındayız, ekipler çok ciddi bir çalışma yapıyor. Deniz sezonunun açılmasına 5 aylık bir zaman var. O sürece kadar bir hasar oluşursa zaten onarılmış olur. Herkesin içi rahat olsun. 1 haftadır seferber bir halde kıyıya gelenleri topluyoruz."



"Tertemiz oluncaya kadar temizleyeceğiz"



İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürü Selahattin Varan ise karaya oturan gemide yapılan çalışmalar sonucunda sağlam depolardaki yakıt ve yüklerin bir başka gemiye transfer edildiğine işaret etti



Temizlik çalışmalarını her gün denetlediklerini anlatan Varan şunları söyledi:



"11 ekip halinde farklı kıyılarda 103 temizlik görevlisi, denize sızan fuel oili temizlemek için çalışıyorlar. Olumsuz bir durum gözükmüyor. Çalışmaları hemen sonlandırmayacağız, Kıyılarda hiçbir şey kalmayıncaya kadar ekiplerimiz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fuel oil yakıtı katılaşınca kitle haline geldiği için temizlemek kolay oluyor."



"İnsan sağlığına bir etkisi yok"



Varan, denize sızan yakıtla ilgili zamanında aldıkları tedbirler sayesinde balık çiftliklerinde ya da insanların yaşadığı alanlarda bir sıkıntının yaşanmadığını aktardı. Valilik bünyesinde hasar tespit komisyonu kurulduğu bilgisini de veren Varan, hasar tespit çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekledi.



Görevliler, özel kıyafetle kıyılara vuran yakıtı temizlemek için 2 aşamalı bir çalışma yapıyor. Önce kıyıya vurarak katılaşan madde küreklerle poşetlere konuluyor, ardından ise petler sayesinde yakıttan diğer arta kalan yağ gibi kalıntılar deniz yüzeyinden temizleniyor.



Yetkililer, çalışmaların bir ay sürebileceğini kaydetti.



Olay



Orkinos çiftliğindeki balıkları limana taşıdığı öğrenilen Panama bandıralı "Lady Tuna" gemisi, hafta başında Çeşme Ildırı mevkisinin 3 mil açığında seyir halindeyken, 3 balıkçı teknesine çarpmamak için manevra yapınca Pırasa adası yakınındaki kayalıklara oturmuş, gövdesinde oluşan yırtık nedeniyle denize yakıt sızmıştı.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ulaşan ekip, bariyer koyarak gemide kalan yakıtın sızıntısını önlemişti. Hava şartlarındaki olumsuzluk nedeniyle gemiyi kurtarma ve çevre temizliği çalışmalarına başlanamamıştı.