Çeşme Açıklarında 23 Kaçak Yakalandı

İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 23 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince denizden alınarak, Çeşme İskelesi'ne getirildi.



Çeşme Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 04.00'te, Dalyan Mahallesi Uçburun açıklarında bir lastik bot belirledi. Müdahale eden ekipler, bottaki 23 kaçağı yakaladı. 6'sı İran, diğerlerinin Suriye uyruklu olduğu belirlenen 23 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi'ne getirildi. İskeledeki çadıra alınan kaçakların ısınması için çadır içindeki tüplü soba yakıldı. Kaçakların ıslak çorap ve giysilerini sobanın yanına asarak kurutmaya çalıştığı görüldü. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, mültecilere içecek ve yiyecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçakların, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği belirtildi.



- İzmir