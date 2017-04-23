Çeşitli Suçlardan Aranan Şahıs Öldürüldü

Mardin'de çeşitli adli suçlardan hüküm giyen ve uzun zamandır aranan firari şahıs, evine düzenlenen operasyonda teslim olmayarak kaçmaya çalışınca, vurularak öldürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Mardin'de çeşitli adli suçlardan 20 yıl hapis cezası bulunan ve uzun zamandır aranan firari şahıs Aziz B.'nin Gökçe Mahallesi'ndeki evine özel harekat polislerince 02.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında polisten kaçmaya çalışan Aziz B., açılan ateş sonucu ağır yaralanarak, olay yerinden hayatını kaybetti. Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aziz B.'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. - MARDİN