Çeşitli Suçlardan Aranan 43 Şahıs Yakalandı
Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs, yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs, yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.
Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 43 kişinin 03-09 Nisan tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildiği kaydedildi. - MALATYA