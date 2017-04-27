Ceset Kolunda Yazan Anne İsminden Teşhis Edildi

Adana'da ormanlık alanda gömülü halde bulunan cesedi kız kardeşi sol kolunda yazan annesinin isminden teşhis etti.



Edinilen bilgiye göre olay, Yılankale Korkar mevkisinde ormanlık alanda 19 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, Erhan Yılmaz, çocuklarıyla birlikte gezintiye çıktı. Ormanlık alanda bulunan köpeklerin sürekli havlaması Yılmaz'ın dikkatini çekti. Bunun üzerine Yılmaz, köpeklerin havladığı bölgeye gidince bir kısmı toprak üzerine çıkmış cesedi görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ceset yüzeye yakın gömüldüğü için sağ tarafının hayvanlar tarafından ve başının hayvanlar tarafından yendiği için sadece kemiklerinin kaldığını sol tarafının ise gömülü kaldığı için çürümediğini tespit etti. Polis, cesedin 50-55 gün önce gömüldüğünü tahmin ederek kimlik çalışması için araştırma başlattı. Polis cesedin kalan bölümünde yaptığı incelemede çok sayıda dövme olduğunu belirledi. Özellikle sol bileğindeki dövme dikkat çekti. Polis bunun üzerine Ceyhan'da dövme yapan iş yerlerini tek tek gezip dövmelerin fotoğraflarını göstererek, bu tür dövmeleri kimin yaptırdığını sordu. Dövmeciler Yakup Çelik (28) isimli şahsın bu tür dövmeler yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine polis Yakup Çelik'i araştırıp ailesine ulaştı. Ailesi de ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldığı için buraya geldi.



"Sol bileğindeki anne isminden teşhis edildi"



Yakup Çelik'in kız kardeşi morga girerek kardeşini teşhis etmeye çalıştı. Ancak kafası ve bedeninin yarısı olmadığı için ilk girişte teşhis edemedi. Cesedi görünce kötü olan genç kadın bir kez daha girip biraz daha detaylı baktı. Morgtaki görevli sol bileğinde bir dövme olduğunu ve isim yazdığını söyledi. Genç kadın baktığında bileğinde yıllar önce ölen annesi Sultan'ın isminin yazdığını gördü. Bu yazıyı görünce cesedinin kardeşi olduğunu belirten genç kadın "yıllar önce kardeşim bu dövmeyi yaptırdığında gelip bana göstermişti, 'annemizin ismini bileğime kazıdım' demişti" diyerek ağladı. Ancak buna rağmen cesedin yarısı olmadığı için genç kadından alınan kan örnekleriyle DNA eşleştirmesi yapıldıktan sonra cesedin kesin kimliği ortaya çıkacak.



"Tabanca ile vurulup öldürülmüş"



Bu arada ilk etapta cesedin yarısı olmadığı için Yakup Çelik'in nasıl öldürüldüğü konusunda bir bilgi yoktu. Ancak yapılan detaylı otopsisinde Yakup Çelik'in tabanca ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğü daha sonrada ormanlık alana gömüldüğü belirlendi. Çelik'in kafasında da kurşun izi olduğu belirlendi. Polis cinayeti aydınlatmak için çalışmasını sürdürüyor. - ADANA