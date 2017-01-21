Cesedi Bulunan Suriyeli Kadın Töre Cinayetine Kurban Gitmiş

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, sulama kanalında başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş durumda bulunan Suriye uyruklu 27 yaşındaki İntizar Mustafa'nın, aile meclisinin aldığı kararla töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.



Geçen yılın son günlerinde Akçakale'nin Arıcan Mahallesi'nden geçen sulama kanalında temizlik çalışması yürüten görevliler, bir kadın cesediyle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının, başından tek kurşunla vurularak öldürüldüğü saptandı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin yapılan incelemede ülkesindeki iç karışıklıktan kaçarak Akçakale'ye sığınan İntizar Mustafa'ya ait olduğu saptandı. AMCA, DAYI VE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI



Cinayete ilişkin soruşturma başlatan jandarma, bölgedeki onlarca vatandaşın ve ilçedeki Suriye'den gelmiş sığınmacıların bilgisine başvurdu. Bazı vatandaşların olay günü siyah renkli bir otomobili sulama kanalı çevresinde gördüklerini söylemesi üzerine, jandarma araştırmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Dün sabah saatlerinde jandarma ihbar hattını arayan bir kişi, Suriyeli kadının öldüğü gün sulama kanalı çevresinde görülen siyah renkli otomobilin ilçe merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde gizlendiğini söyledi. Harekete geçen jandarma ekipleri gittiği adreste gizlenen otomobile ulaştı ve otomobilin sahibi olduğu ortaya çıkan ölen kadının dayısı Abdulselam Mustafa, amcası Amad Mustafa ve kardeşi Umar Mustafa'yı gözaltına aldı.



Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgulamasında suçlarını itiraf etti. Yakınları, ülkelerinden göç ettikten sonra İntizar Mustafa'nın bir akrabalarına kaçtığını, bu kişinin de kendisini fuhuşa zorlamasıyla geri döndüğünü söyledi. İntizar Mustafa'nın geri dönmesinin ardından babası Ahmed Mustafa'nın aile büyüklerini topladığını ve infazına karar verildiğini öne sürdü. Gözaltına alınan kardeşi Umar Mustafa tarafından başına sıkılan tek kurşun ile öldürülen İntizar'ın daha sonra dayısı Abdulselam Mustafa ve amcası Amad Mustafa tarafından sulama kanalına atıldığı belirlendi.



Sorgulamasında suçlarını itiraf eden 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Bu arada aile meclisini toplayarak kızının infazına karar verdiği ileri sürülen baba Ahmed Mustafa'nın aranmasına ise devam ediliyor. - Şanlıurfa