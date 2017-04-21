Cesedi Bulunan Kayıp Çocuk Defnedildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde cesedi dere kenarında bulunan 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi.



İlçenin Saraçlı Mahallesi'nde oyun oynamak için evden çıkan ve eve dönmemesi üzerine polise haber vererek çevrede aranan 10 yaşındaki Tolgahan Dağdeviren'in dere kenarında bulunan cesedi Saraçlı Mahallesi'ndeki evine getirildi.



Burada alınan helalliğin ardından çocuğun cenazesi, Ünye Büyük Cami'ye getirilerek cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.



Cenazeye, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Eren ve Ali Kemal Mehel, Ünye Milli Eğitim Müdürü Musa Erdem ile çok sayıda kişi katıldı.