Çesav'ın Yaptıracağı Okul İçin Bağış Bekleniyor

Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfınca (ÇESAV) yaptırılacak ilkokul için hayırsever vatandaş ve işadamlarına bağış çağrısı yapıldı.



ÇESAV Yönetim Kurulu, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç başkanlığında Çorlu Devlet Hastanesinde toplandı.



Vakfın son durumu ve yapılan çalışmala ile hazırlık aşamasındaki projelerin ele alındığı yönetim kurul toplantısında, ilçede şehitler anısına vakıfça yaptırılacak ilkokul için hayırsever vatandaş ve işadamlarına bağış çağrısı yapıldı.



Kaymakam Kılıç, şehitler anısına yaptırılması planlanan ilkokulun inşatına bir an önce başlamak istediklerini ve bunun için Vakıfbank Çorlu Şubesi'nde TR19 0001 5001 5800 7305 1553 48 nolu bağış hesabı açtırıldığını belirterek, başta işadamları olmak üzere hayırseverlerin bağışlarını beklediklerini söyledi.



Okul yapımına katkı için ayrıca GSM operatörleri aracılığıyla bağış yapılabilmesinin sağlandığını kaydeden Kılıç, bu yolla bağış yapmak isteyenlerin 5901'e boş kısa mesaj atarak, her bir mesaj için 10 lira bağışta bulunabileceklerini bildirdi.



Toplantıya, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Enis Sülün, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Güçlü, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Doğan, Çorlu Eski Belediye Başkanı Mehmet Bulut, Çorlu Şoförler Odası Başkanı Abdullah Baş ve ÇESAV yönetim kurulu üyeleri katıldı.