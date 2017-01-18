Cesar Sinema Ödülleri Jüri Başkanlığını Yönetmen Polanski Yapacak

Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen ve bu yıl 42'ncisi düzenlenecek Cesar Sinema Ödülleri yarışmasının jüri başkanlığını yönetmen Roman Polanski'nin yapacağı bildirildi.



Organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, daha önce pek çok uluslararası ödül alan Polonya asıllı Paris doğumlu 83 yaşındaki Polanski'nin jürinin başkanı olarak belirlendiği kaydedildi.



Piyanist ve Rosemary'nin Bebeği gibi ünlü filmlerin yönetmeni Polanski, yapımcı, senarist ve aktör olarak da birçok filmde rol aldı.



Kariyerinin yanı sıra hakkındaki çocuk istismarı iddialarıyla gündeme gelen Polanski, ABD'de hapis cezasına çarptırılmasının ardından Fransız vatandaşlığına geçmiş ve Fransa, ünlü yönetmeni ABD'ye iade etmeyi reddetmişti.



Bu yıl 24 Şubat'ta 42'ncisi düzenlenecek Cesar Sinema Ödülleri töreninde 84 yaşındaki İtalyan asıllı Fransız aktör Jean-Paul Belmondo'ya "Cesar Onur Ödülü" verilecek.



Yarışmaya katılacak filmler henüz açıklanmadı.