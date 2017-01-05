Ces 2017'nin Akıllı Bisikletleri!

CES 2017, teknolojinin geleceğini görmemizi sağlıyor ve doğal olarak bir noktadan diğerine gitmemizi sağlayan araçlar da bu denklemin bir parçası olmakta.



Ancak CES'te gösterilen tek ulaşım yolu akıllı otomobiller değil. En azından LeEco konuya dahil olduğunda durum biraz değişmekte. Çinli firma, Dünya'nın en büyük cihaz fuarında iki yeni akıllı bisiklet tanıtmış durumda ve bu çift pedallı araçlar ulaşmak istediğiniz noktaya sizi etkileyici bir şekilde taşımayı amaçlıyor.



Bu bisikletlerin ilki olan LeEco Smart Road Bike (Akıllı Yol Bisikleti) bir iskelete, maşaya, koltuğa, direksiyona ve yüksek güçlü Toray T700 karbon-fiberden yapılmış tekerleklere sahip. Bu bisiklet, yaklaşık olarak 8.5kg ağırlığı ile oldukça hafif ve 11 hızlı bir güç aktarım sistemine sahip. Ayrıca çift pivot teknolojisine sahip tekerlek gibi diğer bazı özellikleri de barındırıyor.







Daha zorlu yollar için ise LeEco Smart Mountain Bike (Akıllı Dağ Bisikleti) aynı karbon-fiber iskelete ve direksiyona sahip. Bu bisiklet yaklaşık olarak 12kg ağırlığında ve 27.5 inçlik (70cm) tekerlek takımına sahip. Diğer özelliklerinin arasında ise 11 hızlı güç aktarım sistemi ve hidrolik fren takımı bulunmakta.



Tabii ki içlerinde teknoloji bulunmuyor olsaydı, bu bisikletler akıllı olmazlardı.



Her iki bisiklet de, LeEco'nun Android 6.0 tabanlı BikeOS'una sahip, dört inçlik dokunmatik ekranlar barındırıyor. Ekranlar, Snapdragon 410 işlemci ile çalışıyor ve 6000mAh batarya da ekrana güç veriyor.



BikeOS, HERE Maps kullanarak navigasyon desteği sunuyor ve online veya offline müzik çalımını, yakındaki diğer LeEco bisikletler ile walkie-talkie görüşmeyi ve bisiklet istatistiklerinin depolanmasını kontrol ediyor.



Sağlık ve performans takibi için daha pek çok özellik ve üçüncü parti uygulamalar bulunmakta. Ayrıca bu bisikletler çeşitli güvenlik özelliklerini de barındırıyor. Bu özelliklerin iki tanesi, otomatik olarak çalışan aydınlatma sistemi ve güvenlik alarmı. Eğer bisikletinizin alarmı biri tarafından aktif edilirse, bisikletinizin nerede olduğunu mobil bir uygulama aracılığı ile öğrenebiliyorsunuz.



ABD'de 2017'nin ikinci çeyreğinde sunulacak olan bu bisikletlerin fiyatları hakkında halen bir bilgimiz bulunmamakta...