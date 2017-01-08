Ces 2017'den 5 Müthiş Oyun Laptop'u

Bu seneki CES, sadece oynak yapak zeka robotlarının veya uçan Bluetooth hoparlörlerin değil, yeni ev bilişimi cihazlarının da gösterildiği bir etkinlik oldu. Tabi tüketicilere yöntelik bir fuar olan CES'in ev eğlencesiyle ilgili yenilikler sunması, doğal bir beklenti. Bu yazımızda CES'te ortaya çıkan ve en çok gelecek vadettiğine inandığımız oyun laptop'larını bir araya getirdik. İşte her oyun tutkununun hoşuna gidecek 5 müthiş oyun laptop'u.



Gigabyte Sabre 15



Yeni yılla birlikte Gigabayt, Sabre 15 laptop'unda Intel'in yedinci nesil Kaby Lake işlemcisine geçme kararı aldı. GeForce GTX 1050 veya 1050 Ti ile gelen cihaz, full HD grafiklerde uzmanlaşmayı amaçlıyor. Cihazda UHD ekran olmasa da UHD Blu-Ray sürücüsüne yer verilmiş.



Dell Inspiron 15 7000 Gaming



Dell Inspiron 15 7000 Gaming, Pascal serisi grafikleri yalnızca 799 dolara sunuyor. 4K ekranınız veya Blu-ray sürücünüz olmasa da, bunlara ihtiyacınız olmayabilir. Zaten GTX 1050, cihazın 1920x1080 çözünürlüklü LED ekranından fazlasını sanırız tam anlamıyla karşılayamazdı. Dell'in 4K IPS ekranlı bir seçeneği de bulunuyor, ancak bu modelin fiyatının ucuz olmasını beklemeyin.



Acer Predator 21 X



Acer Predator 21 X, aşırı gösterişli, hantal ve gereksiz mekanik klavyeli olmanın yanında sizden 8.999 dolar gibi yüklü bir parayı da talep ediyor. Bir çift GTX 1080 ile gelen cihaz, 21: 9 ekrana sahip ve Cherry MX Brown keyswitch'ler sunuyor. Yedinci nesil Kaby Lake Intel Core i7-7820HK işlemciyle gelen 21 X'te 64GB RAM ve dörde kadar 512MB'lık SSD yer alabiliyor (RAID 0 yapılandırmasında).



Lenovo Legion Y720



VT optimizasyonlarını ön plana çıkaran Legion Y720, "VR'a hazır" olmaktan bir adım öteye gidiyor. Görünüşüyle göz dolduran notebook, sanal gerçeklik içermeyen içerikleri yeni formata upscale edebiliyor. Örneğin filmlerde kendinizi sinemada, dev bir ekranın karşısında oturur gibi hissedebiliyorsunuz. İkinci olarak oyunlarda 360 derece kafa izleme yoluyla fare hareketlerine veya sağ çubuk hareketlerine dönüştürülüyor.



Lenovo Legion Y720, bir Intel Core i7-7700HQ, bir Nvidia GTX 1060 ve 6GB RAM ile geliyor. Cihazın fiyatı 1.399 dolar olarak belirlenmiş.



Aorus X5 v7



Listemizin son sırasındaki Aorus X5 v7, yedinci nesil Core i7-7820HK işlemci ile donatılmış. GTX 1070 ile gelen laptop, 4K UHD (3.840 x 2.160) veya WQHD+ (2.880 x 1.620) ekran sunuyor. Her ikisi de G-Sync kullandığından, ekranda yırtılma efektine rastlamıyorsunuz. Tuşların aydınlatmasını tek tek ayarlayabilmek ve Sabre yüksek çözünürlüklü ses, ek özellikleriniz arasında.



PC'yi daha da heyecan verici kılan ise 120Hz tazeleme hızı sunan bir modelinin olması. Aorus X5 v7'nin fiyatı henüz açıklanmadı.