Cerrahın üçüncü gözü Kent'te

"Cerrahın üçüncü gözü" olarak tanımlanan navigasyon ve O-Arm (ameliyathane içi tomografi) teknolojisi cerrah ve hastalara ciddi güven ve rahatlama getirdi. İzmir Kent Hastanesi bu iki teknolojinin bir arada kullanıldığı Türkiye'deki sayılı merkezden biri olurken, Prof. Dr. Sertaç İşlekel, "Hata payını sıfıra indiren bu sistemler hastaların endişelerini yok ederken, ameliyat başarı yüzdesi de yükseliyor" dedi.

Ege Bölgesi'nin ilk görüntü rehberli beyin cerrahisi ameliyathane sistemini birkaç ay önce hizmete açan İzmir Kent Hastanesi'nde, Navigasyondan sonra O-Arm teknolojisi de devreye girdi. Türkiye'de hastayı uyutmadan, konuşarak ameliyat yapan birkaç Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanından biri olan Prof. Dr. İşlekel, "Beyin ameliyatlarında kullandığımız yüksek teknoloji ile ameliyat tekniğini omurga cerrahisinde de uygulamaya başladık. Bu iki teknolojiyi aynı ameliyathane içinde bulunduran birkaç hastaneden biri olduk. Bu teknoloji hem hasta hem cerraha sağladığı güven açısından çok önemli" diyerek, şunları söyledi:

CERRAHA DA HASTAYA DA GÜVEN VERİYOR

"O-arm; ameliyathanede kullanılan bir tomografi cihazı. O-arm'ı navigasyon dediğimiz, doku içinde doğru hedefe ulaşmamızı sağlayan teknolojiyle birleştirip ikisini aynı anda kullanıyoruz. Ameliyat sırasında hastanın omurgasındaki kaymayı veya darlığı düzelttikten sonra omurgaya vida koymak gerekiyor. Vidaların doğru yere gidip gitmediğinden, istediğimiz yeri ulaştığından emin olmak için ameliyat sırasında önce navigasyon sistemiyle omurganın yapısını ve vidaların doğru gideceği yeri belirliyoruz. Navigasyon rehberliğinde vidaları yerleştirdikten sonra ameliyat sahasına o-arm cihazı (tomografi cihazı) çekiliyor. Hastanın ameliyat sırasında tomografisi çekiliyor. Tomografi ile yerleştirilmiş olan vidaların yerinde olup olmadığı, herhangi bir sinir teması olup olmadığı gözlendikten sonra eğer bir hatalı veya istenmeyen şekilde takılmış bir vida varsa düzeltiliyor, ondan sonra tekrar ameliyat en istenilen şekliyle tomografi görüntüsü elde edildikten sonra sonlandırılıyor. O-Arm teknolojisinden önce hastanın ameliyat sonrasında kontrol filmleri çekiliyor, eğer istenmeyen bir vida yerleşimi varsa hastayı yeniden ameliyat etmek zorunda kalıyorduk. Veya hastanın ortaya çıkan ağrıları için ek tedaviler uygulamak zorunda kalıyorduk. Burada o riskleri ortadan kaldırıp ameliyatın bitiminde gönül rahatlığıyla ameliyatı sonlandırmış oluyoruz. Bu teknikle tek bir çekim yaparak ameliyatın hepsini yönlendirmek ve sonlandırmak mümkün. Bunlara garantili ameliyat diyebiliriz. Ameliyat başarı yüzdesi çok daha yüksek. Bu teknoloji beyin ve sinir cerrahisi dışında bazı ortopedi ameliyatlarında da kullanılıyor."



