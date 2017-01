İlkadım Belediyesi, Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Ebe ve Hemşireler Derneği (EHEMDER) Samsun Şubesi tarafından "1. Karadeniz Bölgesi Cerrahi ve Enfeksiyon Hemşireliği Sempozyumu" düzenlendi.



Atakum'da bir otelde düzenlenen sempozyuma Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mahmut Ulubay, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fatih Özkan, EHEMDER Samsun Şube Başkanı Şükriye Okur Turgut, hemşireler ve öğretim üyeleri katıldı.



Sempozyumun açılış konuşmasını yapan EHEMDER Samsun Şube Başkanı Şükriye Okur Turgut, "Freud, mutlu ve sağlıklı yaşamın anahtarını sevmek ve çalışmak olarak tanımlamış ve bu 2 duygunun hayatla aramızdaki bağı oluşturduğuna inanmıştır ki hemşirelik mesleğinin de temel faktörünü de bu 2 duygu oluşturmaktadır. Cerrahi hemşireliği hastanın sağlık ve iyiliğinin yeniden kazanılması ve sürdürülmesi için fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerinin belirlenerek bilimsel bilgi üzerine temellendirilmiş hemşirelik faaliyetlerinin koordine edildiği ve kişiselleştirilmiş bakımın uygulandığı bir hemşirelik dalıdır. Hastanelerin en önemli sağlık göstergelerinden biri hastane enfeksiyonlarıdır. Cerrahi ve enfeksiyon hemşirelerinin düzenli ve disiplinli çalışmasından dolayı bu enfeksiyonlar önlenebilmekte ve bu sayede hastanın hastane kalış süreleri azalmakta, hastaneye olan maliyeti de düşmektedir" dedi.



Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak her tarafta olmak istediklerini belirten Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, "Biz Halk Sağlığı olarak her yerde varız. Halk sağlığı olmadan sağlık kesinlikle olmuyor. Biz birinci basamak olarak her ortamda olmak istiyoruz. Çünkü sizlere çok fazla hasta göndermemek için, hastaları kontrol edebilmek için, koruyucu hekimliği duyurabilmek için. Sesimiz ne kadar gür çıkarsa sizin iş kaliteniz ve verimliliğinizin o kadar çok olacağına inanıyorum. Sağlık okuryazarlığına çok önem vermemiz gerekiyor. Sağlıkta birinci basamak çok önemlidir" diye konuştu.



Sağlık hizmetlerinin insanlığın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, "Sağlık hizmetleri insanlığın yemek-içmek gibi barınmak gibi en temel ihtiyaçlarından biridir. İcra ettiğiniz meslek, fedakarlık, özveri, sabır gerektiren kutsal bir meslektir. İnsan sağlığının korunması gibi ağır fedakarlıklar gerektiren kutsal bir görevi büyük bir sorumlulukla yerine getirebiliyor olmanın tek açıklaması vardır. O da aşktır, sevgidir. Mesleğinize olan aşkınız insana olan sevginiz sizleri sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsuru yapmaktadır. Bizler ırk, renk, yaş, cinsiyet, siyasi ve sosyal statü hiçbir şekilde ayrım yapmaksızın siz değerli sağlık çalışanlarımızın yanında olma gayreti gösteren bir anlayışla siyaset üretiyor, birlik ve beraberlik içerisinde topluma fayda sağlama noktasında sizleri sosyal paydaş olarak görüyoruz. Şehrimizde yapılan yatırımlarla bir sağlık kenti haline geldi. Şehrimiz sağlık alanında dışa bağımlı olmadığı gibi tüm Karadeniz Bölgesi'ne hitap eder hale geldi. Bu gelişmeleri önemsiyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından sempozyuma geçildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Fatih Özkan'ın oturum başkanlığı yaptığı sempozyumda Atatürk Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Nadiye Özer, 'Güvenli Cerrahi Benimle Başlar', Çukurova Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Sevban Arslan 'Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar' konulu sunumlarını yaptılar. - SAMSUN