Cerrahi Tıp Merkezi Mayıs Ayında Açılacak!

Özel Medicabil Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen buluşmada; Özel Medicabil Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Oya Kutlay, Özel Medicabil Hastanesi Kalite Danışmanı Prof. Dr. Aysun Yılmazlar, Özel Medicabil Evde Bakım Merkezi Mesul Müdürü Dr. Cemal Turhan'ın yanı sıra çeşitli branşlardaki doktorlar ve diğer hastane yöneticileri katıldı.

Üst düzey teknoloji ile Bursa'da hizmet verdiklerini söyleyen Özel Medicabil Evde Bakım Merkezi Mesul Müdürü Dr. Cemal Turhan, "2016 yılı itibariyle 10 binin üzerinde ameliyat, 200 binin üzerinde poliklinik hizmeti verdik. Kuruluşundan çok kısa bir süre sonra ISO belgesini alan bir hastaneyiz. 2013 yılında ilk JCI akreditasyonunu gerçekleştirdik, 2016'da da yenilememizi gerçekleştirdik. Uzman kadromuzla hizmetin ve sağlığın kalitesine çok önem veriyoruz. Verilen hizmetin uluslararası standartlarda olması için önemli çalışmalar yapıyoruz. 2016 Ocak ayı itibariyle evde bakım merkezimizi hizmete aldık. Hâlihazırda 3 ekip ve 16 personeliyle 24 saat hizmet anlayışıyla evlerde ihtiyacı olan hastalarımıza bu hizmeti ulaştırıyoruz" dedi.

2017 YENİ YATIRIMLARIN YILI

2017 yılının Medicabil için yeni yatırımların hizmete alınış yılı olacağını belirten Dr. Turhan, "Mayıs ayında Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi'ndeki Cerrahi Tıp Merkezi'mizi hizmete almış olacağız. Sizleri orada da ağırlamak isteriz. Yılsonu itibariyle de ek bina yatırımımız tamamlanmış olacak ve kapasitemizi 103 yataktan 200 yatağa çıkarmış olacağız" diye konuştu.

Dr. Turhan'ın ardından Özel Medicabil Hastanesi Kalite Danışmanı Prof. Dr. Aysun Yılmazlar da, Özel Medicabil Hastanesi'nin Yalın Hastane sürecinde yapılan çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

PROF. DR. YILMAZLAR, "YALIN HASTANE" KAVRAMINI ANLATTI

Hastanenin 2009 yılında kurulduğunu anımsatan Prof. Dr. Yılmazlar, "Hastanemiz yapımındaki mimari yaklaşımında dahi Sağlık Bakanlığı'nın kalite standartları ve 'yalın' yaklaşımı göz önünde bulundurarak inşaat devam ederken, biz başka bir çatı altında standartlarımızı yazdık. Yani bu işi nasıl yapacağımızı kâğıda döktük. 2011 yılında hastanemiz açıldıktan sonra hem kalite hem de yalın çalışmalarımız devam etti" dedi.

Sağlık hizmetlerini sunarken yaşanan israflara dikkat çeken Prof. Dr. Yılmazlar, "Bunlar 7 başlıkta toplanır. Bunlar gereksiz malzeme kullanımı, gereksiz işlemler, gereksiz taşımalar, önlenebilir tıbbi hatalar, gereksiz hareketlerdir. Yalın sağlık yaklaşımı da işte bu israfları önlemeye ve en önemlisi olası tıbbi hataların önlenmesine yönelik çalışmaları hedefler" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Aysun Yılmazlar'ın ardından, birçok branştaki doktorlar da, hastanede verdikleri hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.