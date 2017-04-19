Cerrah

Uzun bir süredir yakalanamayan Cerrah kod adlı bir seri katil,tüm şehirde korku salmıştır.

Cerrah

Uzun bir süredir yakalanamayan Cerrah kod adlı bir seri katil,tüm şehirde korku salmıştır.Polis teşkilatı tüm çabalarına rağmen Katili yakalayacak somut bir delile ulaşamaz.Bunun üzerine farklı bir yöntem denemeye karar verir ve bu iş için küçük bir ekip kurar.Bu ekip en üst düzey gizlilikle Cerrah ı yakalamak için çalışmalara başlar. Süre git gide kısalmaktadır ve Cerrahın yeni bir cinayet işlemesi an meselesidir.Tüm bu zamana karşı yarış içinde temposu ve gerilimi yüksek bir oyun sizleri bekliyor.


Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Oyuncular: Begüm Topçu, Temmuz Gürkan Karaca, Koray Alper, Cantuğ Turay


Yöneten: Zeynep Ekin Öner

13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Tiyatro Kafe

Mekan Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No: 111/8

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Cerrah

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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