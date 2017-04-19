Uzun bir süredir yakalanamayan Cerrah kod adlı bir seri katil,tüm şehirde korku salmıştır.Polis teşkilatı tüm çabalarına rağmen Katili yakalayacak somut bir delile ulaşamaz.Bunun üzerine farklı bir yöntem denemeye karar verir ve bu iş için küçük bir ekip kurar.Bu ekip en üst düzey gizlilikle Cerrah ı yakalamak için çalışmalara başlar. Süre git gide kısalmaktadır ve Cerrahın yeni bir cinayet işlemesi an meselesidir.Tüm bu zamana karşı yarış içinde temposu ve gerilimi yüksek bir oyun sizleri bekliyor.





Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Oyuncular: Begüm Topçu, Temmuz Gürkan Karaca, Koray Alper, Cantuğ Turay





Yöneten: Zeynep Ekin Öner



13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Tiyatro Kafe



Mekan Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No: 111/8



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Cerrah



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır