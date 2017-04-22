Sinop Nükleer Karşıtı Platformu (NKP) ile yurdun çeşitli illerinden gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Çernobil nükleer felaketinin 31. yılı etkinliği düzenleyerek, Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santralleri protesto etti.



Eski otogar mevkisinde toplanan grup, taşıdıkları "Nükleere inat yaşasın hayat", "Yaşamı yok eden enerjilere hayır" yazılı dövizlerle slogan atarak Tuzcular Caddesi'nden İskele Meydanı'na kadar yürüdü.



Alana oluşturulan polis arama noktalarından alınan grup, bir süre müzik eşliğinde halay çekti, slogan attı.



NKP Yürütme Kurulu Üyesi ve Tertip Komitesi Başkanı Murat Şahin, burada yaptığı konuşmada, dünyada gelişme ve büyüme düzeyinde bulunan hiçbir ülkenin artık nükleer santrallere kendi ülkelerinde izin vermediğini söyledi.



Çernobil faciasının üzerinden 31 yıl, Fukuşima kazasının üzerinden ise 6 yıl geçtiğine işaret eden Şahin, bilimsel araştırmalara göre Türkiye'de nükleer santrale ihtiyaç duyulmadığını savundu.



Nükleer santrale izin vermenin insana ve doğaya yapılan en büyük haksızlık olduğunu öne süren Şahin, şunları kaydetti:



"Dünyadaki gelişmiş ülkeler neden kendi topraklarında nükleer santrali yapmıyorlar? Bu ülkeler kendi topraklarındaki nükleer santralleri kapatmaya çalışırken bizim gibi kalkınmakta olan ülkeler hala bunları ihraç etmek için çaba sarf ediyor. Artık Türkiye'nin nükleer santraller konusunda iç muhasebe yapma zamanı gelmiştir. Sadece rant elde edebilmek için ülkenin kaderi ile oynanmamalıdır. Bizler buna izin vermeyeceğiz. Sinop halkı sonuna kadar bu konuda mücadelesini sürdürecektir. Sadece Sinop'ta değil, ülkemizin hiçbir noktasında nükleer santral yapılmasına izin vermeyeceğiz."



Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de konuşma yaptığı etkinlikte yerel sanatçılar tarafından konser de verildi.



Etkinliğe Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül ile bazı ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.