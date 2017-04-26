Çernobil'in Yıldönümünde Nükleere Şarkılı Protesto

Çernobil nükleer kazasının 31. yıldönümünde nükleer karşıtı aktivistler nükleer santrallerin kapatılması talebiyle Madrid'de bir araya gelerek nükleere karşı şarkı söyledi.



Jacinto Benavente meydanında toplanan Eylemdeki Ekolojistler (Ecologistas en Accion) üyesi nükleer karşıtları "Nükleer santraller çözüm değildir" pankartı açtı. "Almaraz'ı kapatın", "Almaraz'da nükleer atık depolama merkezine hayır", "Çernobil'i unutma, Fukuşima'yı unutma" yazılı sarı dövizler taşıyan aktivistler kendilerinin bestelediği şarkıları söyledi.



Eylemdeki Ekolojistler, Çernobil'in yıldönümü nedeniyle yayınladıkları basın açıklamasında "Çernobil ve Fukuşima gibi olası kazalardan kaçınmanın tek yolu bir an önce nükleer santrali kapatmaktır" dedi.



İspanya'da halen çalışmakta olan 8 tane nükleer reaktör bulunuyor. Başbakan Mariano Rajoy ülkenin nükleer enerji üretimini arttırmak istiyor ve 2013 yılında emekliye ayrılan Garoña nükleer santralini yeniden üretime geçirmek istiyor.



Çernobil'de ne oldu?



26 Nisan 1986'da Kiev'in 135 kilometre kuzeyindeki Çernobil nükleer santralinde çalışmakta olan 4 numaralı reaktördeki olası bir elektrik kesintisi durumunda yedek güç ünitelerinin nasıl davranacağını görmek için yapılan testin daha 30. saniyesinde beklenmeyen bir güç dalgalanması oluştu. Bu durumda güvenlik sisteminin acil durumu algılayarak reaktörü kapatması gerekiyordu ancak güvenlik sistemi çalışmadı.



Saatler 01.23'ü gösterdiğinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Kalbi tamamen eriyen reaktörün 1000 tonluk çelik kapağı yerinden fırladı ve 190 ton radyoaktif madde atmosfere yayıldı. Kazanın hemen ardından çıkan yangında 31 kişi yaşamını yitirdi. Kazaya ilk müdahale eden itfaiye erlerinde radyasyon yanıkları oluştu ve bu erlerin çoğu ilk iki hafta içinde öldü. İnsan için ölümcül doz 10 milisivert iken, santraldeki enkaz kaldırma çalışmalarına katılan 830 bin tasfiye memurunun hepsi 165 milisivert radyasyona maruz kaldı. Bu memurların en az 730 bin ciddi şekilde hastalandı ve tahminlere göre 2005 yılına kadar 112 bin ila 125 bin tasfiye memuru yaşamını yitirdi.



Nükleer Savaşın Önlenmesi için Uluslararası Hekimler Birliği (IPPNW) Almanya Şubesine göre Rusya, Belarus ve Ukrayna'da 8 milyon 300 bin kişi yoğun radyasyona, Avrupa'da ise 600 milyon insan düşük yoğunluklu radyasyona maruz kaldı. - Madrid