Çernobil'in Yıldönümünde 'Nükleerden Vazgeçin' Çağrısı

SAMSUN Çevre Platformu sözcüsü Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şube Başkan Mehmet Özdağ, "Çernobil felaketinin 31'inci yıl dönümünde yetkililere sorumluluklarını bir kez daha hatırlatarak, yaşam ve çevre felaketi yaratacak, pahalı elektrik üretecek, Türkiye'yi daha da dışa bağımlı hale getirecek nükleer santral yapımından vazgeçmeye davet ediyoruz" dedi.



Samsun Çevre Platformu tarafından Çernobil nükleer felaketinin 31'inci yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Samsun Çevre Platformu adına açıklamada bulunan EMO Samsun Şube Başkan Mehmet Özdağ, nükleer santrallerin ortaya çıkardığı ve binlerce yıl kalıcı olan radyoaktif atıklara karşı bu gün hala aktif bir teknolojik önlem bulunamadığını vurgulayarak şunları söyledi:



"31 yıl sonra bu gün Çernobil nükleer Santrali'ni inşa eden şirket Mersin Akkuyu'da bir santral kuruyor. Aşrıca şirket, Akkuyu'da VVER-1200 nükleer reaktör tipini kullanacağını açıklamıştı. Bulgaristan, Finlandiya, Çin ve Hindistan tarafından kullanılan VVER 1000 mimarisi üzerinde geliştirilen bu yani reaktör daha önce denenmemiş ve henüz Avrupa'dan onay alınmamıştır. Nükleer santraller dünyada birim maliyeti en yüksek elektrik üretim tesisleridir. Akkuyu ve Sinop nükleer santralleri için verilen alım garantileri, ucuz enerji iddiasını bizzat yalanlamaktadır. Ülkemizin nükleer santrallerden üretilecek elektriğe ihtiyacı yoktur. Çernobil felaketinin 31'inci yıl dönümünde yetkililere sorumluluklarını bir kez daha hatırlatarak, yaşam ve çevre felaketi yaratacak, pahalı elektrik üretecek, Türkiye'yi daha da dışa bağımlı hale getirecek nükleer santral yapımından vazgeçmeye davet ediyoruz."



- Samsun