Cern'i Keşfet Sergisi - Parçacıkların Gizemli Yolculuğu

Sanal gerçeklik gözlüğü teknolojileriyle, evrenin içinde kaybolarak aklınızdaki soruların cevabını öğrenmek için siz de CERN'i Keşfet Sergisi'ndeki yerinizi alın.



"CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) dünya çapında en büyük yatırımların yapıldığı, Dünya'nın oluşumu hakkında parçacıklar boyutunda araştırmalar yapan en büyük araştırma merkezidir. Aynı zamanda en iyi bilim adamları CERN' de çalışıyor. Peki, CERN'de neler oluyor?



"CERN'i Keşfet' sergisi, CERN'in hayatımıza kazandırdıklarını, oradaki araştırmaların nasıl ilerlediğini interaktif ürünlerle ziyaretçilerinin anlamasına yardımcı olacak.



Gelin hep birlikte; Evren nasıl oluştu? Atom altı parçacıklar nasıl hareket eder? CERN araştırmalarıyla hayatımıza neler kazandırdı? Büyük patlama nasıl oldu? sorularını video mapping, 3D etkileşimli simülasyonlar, sanal gerçeklik gözlüğü teknolojileriyle evrenin içinde kaybolarak öğrenelim."