Çermik'ten Halep'e Yardım

Diyarbakır'ın Çermik Kaymakamlığı, Çermik Belediyesi, Çermik Kızılay Şubesi ve ilçedeki yardım gönüllülerinin birlikte yürüttüğü kampanya kapsamında toplanan yardımlar Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Geçtiğimiz hafta başlatılan ve halkın büyük destek verdiği kampanya çerçevesinde Çermik'te 17 ton gıda, giyim ve yaşam malzemesi toplandı. Kuru gıda, giyecek ve nakdi paradan oluşan yardımlar kampanyanın tamamlanmasıyla birlikte kamyona yüklenerek Halep'e gönderildi. Çermik halkının tam bir kardeşlik örneği göstererek Halep'teki kardeşlerine gönüllerinden uzanan yardımları gönderdiğini belirten Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, bu duyarlılığı gösteren halka teşekkür ettiğini söyledi. Başkan Karamehmetoğlu, "Çermik Halep'in yanındadır. Halep yalnız değil kampanyasına büyük ilgi gösteren Çermik halkına teşekkürlerimi iletiyorum. Büyük insani dramların yaşandığı, milyonlarca insanın öldüğü, mazlum ve mağdur duruma düştüğü Suriye'ye yönelik olarak, başta Halep olmak üzere ülke genelinde yardım kampanyaları başlatılmıştır. Savaştan etkilenen kardeşlerimizin barınma, beslenme ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak, hüzünlerini paylaşmak ve acil ihtiyaç duydukları insani yardım malzemelerini kendilerine ulaştırmak üzere Çermik Belediyesi önünde açılan yardım kampanyasına belediye olarak tam destek verdik. Çermik halkının yardımlarıyla toplanan malzemeler kamyona yüklenerek yola çıkmıştır" dedi. - DİYARBAKIR